Адвокат Власова назвала актуальным создание эффективной помощи россиянам за рубежом

Вопрос о создании эффективной методики помощи россиянам, оказавшимся в затруднительном положении за рубежом, продолжает оставаться актуальным. Об этом ФАН рассказала адвокат Ольга Власова.

Защита россиян

Комитет по безопасности и противодействию коррупции рекомендовал Госдуме принять в первом чтении законопроект, согласно которому расширяется круг лиц, к которым могут применяться санкционные меры за нарушение основополагающих прав россиян.

На данный момент санкционные меры могут приниматься в случае нарушения прав и свобод человека только в отношении граждан США. Это может быть запрет на въезд в Россию, на сделки с инвестициями в РФ, а также арест финансовых активов и прочее.

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По словам главы комитета Василия Пискарева, нарушения прав россиян допускают также и граждане других стран.

«Считаем необходимым поддержать предложение правительства распространить возможность применения мер санкционного характера на всех иностранцев, а также лиц без гражданства», — сказал Пискарев.

Актуальный вопрос

Как отметила Ольга Власова, вопрос о создании эффективной методики помощи россиянам, оказавшимся в затруднительном положении за рубежом, продолжает оставаться актуальным. На фоне политического климата, который мы с вами можем наблюдать сегодня, действия, направленные на развитие системы защиты прав российских граждан, обретают новую значимость.

«Практика показывает, что политические факторы не могут не отразиться на безопасности наших соотечественников за рубежом, как это происходит с журналистами, представителями СМИ и даже проживающими за рубежом гражданами после некоторых публикаций в местных медиа. Одно из ключевых направлений работы МИД России — патронаж и защита прав граждан. Оно закреплено в ст. 61 Конституции РФ. Нормативно-правовая связь, какой является гражданство, не теряется в случае, если человек находится или проживает на территории иного государства», — пояснила Ольга Власова.

В докладе Министерства иностранных дел РФ от 18 марта 2021 года был приведен ряд конкретных случаев по 18 странам. На данный момент комитет по безопасности и противодействию коррупции уже призвал Госдуму рассмотреть новый законопроект, где будет значительно расширен круг лиц, в отношении которых могут быть приняты санкционные меры.

Из личного архива - Ольга Власова /

Эксперт заметила, что развитие санкционной политики может дать действенные результаты. Что касается расширения возможности применять схожий алгоритм в отношении иностранцев и лиц без гражданства — вполне действенная инициатива. Применять работающую, проверенную на практике схему куда проще, нежели выстраивать и оттачивать новую.

«В целях обеспечения полномерной защиты прав соотечественников за рубежом МИД России предпринимает возможные дипломатические шаги. Граждане РФ имеют возможность своевременно получить любую консульскую поддержку на территории другого государства — для этого создаются консульские учреждения в иностранных государствах. В некоторых регионах доступна выездная консульская поддержка. В случае тюремного заключения дипломаты добиваются передачи арестованного на родину или изменения меры пресечения и отслеживают соблюдение законных прав», — добавила Ольга Власова.

Говоря о том, насколько законодательство регулирует защиту прав россиян за рубежом, необходимо заострить внимание на важном нюансе. По ее словам, российские граждане, находящиеся на территории иностранного государства, по факту имеют двойное подчинение.

«Что это значит? Это означает, что гражданин России одновременно находится под юрисдикцией РФ, будучи в правовой системе иностранного государства. Граждане России не освобождаются от исполнения законов страны фактического нахождения», — рассказала Ольга Власова.

По ее словам, в систему защиты прав граждан РФ входит также ряд межгосударственных договоров о правовом сотрудничестве и двусторонние соглашения. Сегодня одной из острых тем является необходимость определить ответственность за призывы к санкциям против России и внести соответствующие правки в уже действующие законы.