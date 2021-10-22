Sohu: насмешки над российской системой ПВО обернулись кошмаром для ВВС США

Пекин, 22 октября. Россия проучила американские ВВС за насмешки над системой противовоздушной обороны Крыма, пишут обозреватели китайского издания Sohu.

В публикации говорится, что недавно российские системы ПВО обнаружили несколько иностранных самолетов над нейтральными водами Черного моря. Для их идентификации в небо были подняты истребители Су-30. Оказалось, что к границам РФ пытались приблизиться два бомбардировщика ВВС США B-1B и пара самолетов-заправщиков KC-135, передает «ПолитРоссия».

По словам экспертов, KC-135 не отличаются высокой маневренностью, а также они очень уязвимы перед системами ПВО. В Китае считают, что отправкой этих самолетов к границам оппонента США хотели унизить Россию.

wikipedia.org / U.S. Air Force photo by Master Sgt. Mark Bucher/Общественное достояние

«Пентагон хотел показать, что российских войска ПВО в Крыму стали бесполезной мебелью в глазах американских военных», — говорится в статье.

Однако после появления американских боевых единиц в небе Россия развернула 15 дивизионов ПВО, которые оперативно были приведены в боевую готовность. Десятки ракет нацелились на иностранные самолеты, пилоты которых быстро сменили курс. Авторы статьи считают, что для ВВС США насмешки над обороной Крыма обернулись настоящим кошмаром.

Ранее сообщалось, что Россия с помощью нового гиперзвукового оружия сможет нивелировать численное превосходство сил НАТО в Черном море. По словам экспертов, ракеты «Циркон» позволят ВМФ РФ держать в страхе иностранные корабли.