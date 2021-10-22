Депутат Госдумы Кашин развеял слухи о подорожании подсолнечного масла в России

Благодаря хорошему урожаю нет никаких оснований для возникновения дефицита семян подсолнечника для переработчиков. Об этом в беседе с ФАН рассказал председатель комитета Государственной думы по аграрным вопросам Владимир Кашин.

Собеседник отметил, что на данный момент нет оснований для роста цен на растительное масло.

«Что касается производства масличных, в этом плане у нас все в порядке в этом году. Не должно быть никаких сомнений, дефицита не будет. Главное, теперь сделать все для того, чтобы запасы были у наших переработчиков. Цена, которая сегодня есть, это около 40 рублей за килограмм, устраивает производителей. Сегодня идет закупка на местах и прием на заводах», — сообщил депутат Госдумы.

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Владимир Кашин также отметил, что на данный момент прорабатывается механизм защиты покупателей от недобросовестных продавцов.

«С торговой наценкой не должно быть хулиганства. Мы должны принять закон, который регулировал бы торговые наценки на продовольственные товары первой необходимости — растительное масло входит в их структуру. Он уже внесен нами в Госдуму и ждет своего рассмотрения. Тогда не будет картельных сговоров, скачков, засилья торговых сетей, которые не наценкой занимаются, а уже цену определяют. Иногда в два, а то и три раза больше у них накрутка, чем цена производителя. Нет оснований для подъема цен. В том числе и на прилавках. Урожаи хорошие. Заводы для переработки есть. Возможность для экспорта тоже есть», — пояснил собеседник ФАН.

ФБА «Экономика сегодня» /

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