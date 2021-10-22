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Появилось видео со съемочной площадки, где Алек Болдуин случайно застрелил оператора
Происшествия
Появилось видео со съемочной площадки, где Алек Болдуин случайно застрелил оператора
wikipedia.org  /  Gage Skidmore / CC BY-SA 2.0

Вашингтон, 22 октября. Видео со съемочной площадки фильма «Ржавчина», где произошел смертельный инцидент с участием американского актера Алека Болдуина, появилось в Сети. Об этом сообщает телеканал ABC7 Eyewitness News.

На кадрах показана съемочная площадка с высоты. На территории расположены машины и фургоны, а также несколько деревянных построек. Метро происшествия оцеплено, там работают экстренные службы.

Трагедия произошла во время съемок картины «Ржавчина» в Нью-Мексико. Алек Болдуин случайно выстрелил из реквизитного оружия, которое должно было быть заряжено холостыми патронами, сообщает телеканал «360».

В итоге ранения получили два человека — режиссер Джоэл Соуса и оператор Галина Хатчинс. Женщину доставили в больницу, но спасти ее не удалось.

Как стало известно, оператор родилась на Украине и окончила Киевский университет. После учебы она стала сотрудничать с зарубежными документалистами в качестве журналиста-расследователя, пишет «Вечерняя Москва».

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