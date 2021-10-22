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Замглавы МИД РФ Богданов и посол Марокко обсудили сотрудничество двух стран
Политика
Замглавы МИД РФ Богданов и посол Марокко обсудили сотрудничество двух стран
Федеральное агентство новостей  /  Ольга Назаркина

Москва, 22 октября. Замминистра иностранных дел России Михаил Богданов встретился в Москве с послом Марокко Лотфи Бушаарой, сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства.

В ходе встречи стороны рассмотрели актуальные вопросы развития традиционно дружественных российско-марокканских отношений, а также организацию заседания Межправительственной смешанной комиссии по экономическому и научно-техническому сотрудничеству, которое намечено в Москве.

«При обмене мнениями по региональной повестке дня основное внимание было уделено ситуации в западносахарском урегулировании и в районе Магриба в целом. С российской стороны <...> была подтверждена неизменная позиция в пользу переговорного разблокирования кризисов и конфликтов на основе уважения фундаментальных принципов и норм международного права, а также соответствующих резолюций СБ ООН», — говорится в сообщении МИД.

Также дипломаты выразили недоумение в связи с сообщениями СМИ о якобы охлаждении отношений между Россией и Марокко. Оба подтвердили, что сотрудничество Москвы и Рабата динамично развивается.

Ранее в посольстве сообщили, что Россия разрешила въезд на территорию страны гражданам Марокко, имеющим действующую визу. Несмотря на объявление о приостановке перелетов между государствами из-за пандемии, марокканцы все еще могут попасть в РФ.

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