Издание Daily Beast назвало историческим решением разрыв дипотношений РФ и НАТО

Лондон, 22 октября. Российские власти приняли историческое решение, разорвав дипломатические отношения с НАТО, пишет британское издание Daily Beast.

Как отметили авторы статьи, разногласия между Москвой и Альянсом были всегда, но за последние семь лет в отношениях и вовсе возникла отрицательная динамика. В самом Альянсе говорят, что двусторонние отношения находятся в «самой низкой точке» со времен окончания холодной войны.

Недавно НАТО решила выслать из Брюсселя восемь российских дипломатов, обвинив их в неком шпионаже, но не предоставив доказательств. В ответ Россия сочла нецелесообразной дальнейшую работу своего постпредства, а также закрыла в Москве информбюро и военную миссию связи НАТО.

kremlin.ru / Администрация президента России

Обозреватели пишут, что все это предрекал президент Владимир Путин еще в 2007 году, выступая в Мюнхене.

«Думаю, очевидно — процесс натовского расширения не имеет никакого отношения к модернизации самого Альянса или к обеспечению безопасности в Европе. Наоборот, это серьезно провоцирующий фактор, снижающий уровень взаимного доверия», — напомнили журналисты высказывание Путина.

Фактически все произошло так, как и говорил президент России еще 14 лет назад, заключили авторы статьи.

Ранее вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев сообщил, что Россия не готова сотрудничать с НАТО, пока Альянс не начнет общаться с ней на равных. Организация же пока общается с Москвой свысока, позволяя себе много лишнего.