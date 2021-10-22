Некоторые автомобили из масс-маркета попали под налог на роскошь в России

Москва, 22 октября. Российские водители до 1 декабря должны уплатить транспортный налог. Однако в 2021 году он окажется повышенным не только на премиальные и люксовые модели.

Под налог на роскошь попадут машины массовых брендов, чья средняя стоимость оказалась больше 3 млн рублей. Согласно опубликованному в марте 2021 года списку Минпромторга, «роскошными» теперь считаются 1387 моделей и их модификаций.

Из массового сегмента в перечень попали Chevrolet Traverse, Kia Stinger GT и Mohave, Toyota Hiace, Toyota Highlander, Toyota Fortuner, Mazda CX-9, Nissan Murano и Pathfinder. К ним же отнесли Peugeot Traveller, Skoda Kodiaq, Subaru Outback, а также три автомобиля Volkswagen: Teramont, Amarok и Multivan.

Скачок цен на авто вызвал ажиотажный спрос у покупателей. Об этом заявил руководитель информационно-аналитического агентства INFOLine Иван Федяков.