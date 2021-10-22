В минобороны Германии призвали НАТО показать России готовность применять оружие

Берлин, 22 октября. Министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что Североатлантический альянс должен продемонстрировать России готовность применить оружие при необходимости.

В эфире радио Deutschlandfunk глава немецкого оборонного ведомства сообщила, что Россия якобы систематически нарушает воздушное пространство стран Балтии. На этом фоне она призвала НАТО уделить особое внимание защите этих государств. Аннегрет Крамп-Карренбауэр также обвинила Россию в постоянных кибератаках и якобы разжигании миграционного кризиса на границе Белоруссии и стран Евросоюза.

«Никто не должен рассматривать возможность нападения на партнеров альянса в странах Балтии и Черном море», — заявила она.

Стоит отметить, что в Москве неоднократно заявляли об отсутствии агрессивных намерений в отношении каких-либо стран. Отмечается, что все полеты самолетов ВКС РФ выполняются в строгом соответствии с международными правилами.

Ранее сообщалось, что Альянс утвердил новый глобальный план обороны. Этот документ был принят для защиты жителей стран НАТО от любых угроз.