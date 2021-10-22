Люксовые бренды авто дорожают в России быстрее остальных

Москва, 22 октября. Mercedes, BMW и Lexus завоевывают вторичный рынок премиум-авто в России, пишет «Газета.ru» со ссылкой на данные сервиса «Авито Авто».

Средний ценник на машины премиум марок, возраст которых не превышает три года, увеличился в России в течение III квартала на 30,7%. По подсчетам специалистов портала, транспортные средства достигли стоимости в 3,75 млн рублей.

Реализация соответствующих моделей поднялась за прошедший квартал на 11,7% к третьему кварталу 2020 года. Общая динамика рынка б/у автомобилей составила 7%.

Автоэксперты выяснили, что россияне чаще всего отдают предпочтение немецкому Mercedes Benz E-Class. Цена на экземпляр из Германии возросла на 27%, достигнув 3,4 млн рублей. «Серебро» в данном рейтинге остается за BMW 5-Series, стоимость которой в среднем равняется 3,3 млн рублей. Третье место досталось еще одному баварскому представителю в виде BMW 3-Series (2,9 млн рублей, подорожание — 59%).

После них в перечне присутствуют японский Lexus RX, выросший в цене на 22%, до 3,9 млн рублей и кроссовер BMW X5 за 5,9 млн рублей, вышедший на новую планку после ценового роста в 64%. «Авито Авто» отмечает, что наивысший спрос на люксовые машины наблюдается в обеих столицах, а также в Подмосковье и Ленобласти. Помимо этого, дорогие бренды востребованы в Татарстане, в Краснодарском крае и Новосибирской области.

Наиболее низкие ценники на предложения с подержанными машинами по всей России можно встретить в одной из центральных областей страны.