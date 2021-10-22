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Актриса Светлана Пермякова рассказала, почему не хочет возвращаться в команду КВН «Парма»
Шоу-бизнес
Актриса Светлана Пермякова рассказала, почему не хочет возвращаться в команду КВН «Парма»
Prt Scr youtube.com  /  Россия 1

Российская актриса и бывшая участница КВН Светлана Пермякова — сегодня успешная женщина. Она сделала головокружительную карьеру на телевидении и в кино. Популярность ей принесло участие в пермской команде КВН «Парма». Но вспоминать о бывших коллегах артистка не любит, пишет StarHit.

Не так давно на канале ТНТ появилось новое шоу «Игра», до боли напоминающее КВН. Среди участников есть и реальные команды этой легендарной телепередачи, которые решили объединиться, чтобы выступить на сцене обновленного «Клуба веселых и находчивых». Так, комик Азамат Мусагалиев недавно появился в составе сборной «Камызяки».

В связи с этим событием ведущий YouTube-шоу «Петя любит выпить» спросил у гостьи Светланы Пермяковой, не хотела бы она вернуться в «Парму».

«Никогда! Потому что мы возвращались уже в 2017 году во время сочинского фестиваля. Мы тогда взяли Кубок, и я для себя поняла, что на этом до свидания. Я все сказала, закрыла все гештальты», — однозначно заявила артистка.

По словам Пермяковой, сейчас она заметно отдалилась от бывших сокомандников. Женщина отметила, что люди, которые когда-то были ее друзьями, стали приятелями и коллегами.

«Обстоятельства все расставили на свои места. По причине того же ковида, тех сложностей, с которыми я столкнулась. Тогда, когда я просила о помощи, мне она не была оказана, хотя надеялась, что это мои друзья. Когда от меня просят что-то сделать, я это делаю. Хватит!» — пояснила актриса.

Стоит отметить, одной из самых знаковых и успешных в карьере знаменитости стала роль в сериале «Интерны». При этом после выхода финальных серий Светлана Пермякова неожиданно столкнулась с небольшим кризисом. Режиссеры ничего ей не предлагали.

К прежнему ритму работы ей удалось вернуться лишь после участия в шоу «Звезды в Африке» на канале ТНТ. По словам актрисы, именно там она научилась быть сильной и отстаивать свое право на жизнь.

«В какой-то момент жизнь меня начала сильно ломать. Я стала много уступать. Когда закончились «Интерны», меня никто не приглашал. Кино пропало. Да, была телеведущей, но я все-таки актриса. Понимаю, что время уходит, для экрана не становлюсь моложе. Когда стали поступать предложения, я уже перешла в категорию мам. Я прихожу, а меня не утверждают», — признается Светлана.

Ранее сообщалось, что финансовые проблемы вынудили Пермякову переехать в деревню.

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Все новости / Шоу-бизнес / Актриса Светлана Пермякова рассказала, почему не хочет возвращаться в команду КВН «Парма»
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