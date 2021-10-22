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Хеллоуин 2021: история и традиции, отношение церкви, как отразятся нерабочие дни в России
Общество
Хеллоуин 2021: история и традиции, отношение церкви, как отразятся нерабочие дни в России
Федеральное агентство новостей  / 

Хеллоуин, или Хэллоуин, отмечаемый в ночь с 31 октября на 1 ноября, не является российским праздником. Тем не менее примерно с конца 1980-х — начала 1990-х годов в нашей стране он очень популярен. Церковь и мусульманские организации в России резко выступают против этого праздника, особенно порицается отмечание Хеллоуина детьми и молодежью. В связи с этим в последние годы в российских школах и других учебных заведениях вечеринки, тематически связанные с Хеллоуином, не проводятся. Тем не менее неофициально праздник продолжает отмечаться, хотя и не так бурно, как еще лет десять назад. Празднование перекочевало в клубы, компании, часто проводится в формате вечеринок для взрослых.

Ночные уличные костюмированные шествия на Хеллоуин, популярные еще несколько лет назад, сейчас практически не проводятся. Однако в связи с введением в России нерабочих дней с элементами закрытия части заведений (это связано с ростом заболеваемости COVID-19), вероятно, под запрет попадут также клубные ночные вечеринки на Хеллоуин.

Подробности этого праздника — в материале ФАН.

Хеллоуин 2021: когда отмечается

Исторически Хеллоуин — праздник с древними языческими корнями, однако сейчас он привязан к западному церковному календарю. Halloween — это английская аббревиатура от слов All Hallows Even («Вечер всех святых»; even (сокращенно от evening) — «вечер»). То есть это канун католического Дня всех святых, отмечаемого 1 ноября. Таким образом Хеллоуин отмечается с вечера 31 октября в ночь на 1 ноября.

В этом году 31 октября приходится на воскресенье, то есть праздничная ночь выпадает на начало недели. Однако, напомним, с 30 октября по 7 ноября в России объявлен режим нерабочих дней, а в учебных заведениях — каникулы. Казалось бы, празднуй — не хочу. Но, скорее всего, местные власти постараются не допустить ночных вечеринок в общественных местах под угрозой закрытия самих заведений и штрафных санкций для участников.

Федеральное агентство новостей /

Что такое Хеллоуин

Исторически это — языческий праздник, который отмечали осенью предки кельтов и ирландцев. Праздник символизировал умирание природы и для жителей Британских островов был связан с верованиями, касающимися царства мертвых. Обряды праздника, который изначально назывался Самайн (от староирландского Samhain — «смерть лета»), были посвящены активному задабриванию потусторонних сил. Для этого шли в ход страшные маски и обряды, при помощи которых островитяне пытались обмануть саму смерть, пережить суровую зиму и дождаться весеннего возрождения природы.

После христианизации Британии популярный праздник получил католическую дату и привязку к Дню всех святых. Логичным кануном праздника святых стало чествование темных сил, которым отныне разрешалось «шалить» лишь раз в году.

Постепенно праздник вместе с бежавшими в Америку от голода и преследований ирландцами добрался до США, где стал крайне популярным и превратился в часть массовой культуры. Именно в Америке появился главный символ Хеллоуина — выдолбленные тыквы со свечами внутри (светильники Джека). Там распространилась мода на украшение жилищ, на современные костюмы разной нечисти и на массовые вечеринки на Хеллоуин.

В преддверии праздника запросы в интернете на костюмы на Хеллоуин, в том числе эротические, на создание устрашающего макияжа и так далее — одни из самых популярных.

Отметим, праздник не имеет к России никакого отношения, его популярность в нашей стране связана с молодежным увлечением западной модой, активно вошедшей в жизнь больших городов еще в 1980-х годах. Отдаленным славянским «аналогом» Хеллоуина можно считать разве что Святки (время от Рождества до Крещения). Тем не менее Русская православная церковь, которая сегодня занимает важное место в жизни россиян, выступает против Хеллоуина.

Подробнее о том, какие меры будут приняты для недопущения распространения коронавирусной инфекции в дни Хеллоуина, читайте в материалах ФАН.

Федеральное агентство новостей /

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церковь нерабочие дни хеллоуин covid-19
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