Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
22 октября 11:21
11:18
Общество
Взносы на капремонт в Дагестане могут вырасти вдвое
11:15
Общество
Губернатор Новгородской области ввел в регионе нерабочие дни с 25 октября по 7 ноября
11:14
Общество
Экс-футболист ЦСКА Сергей Морозов скончался на 72-м году жизни
11:12
Экономика
Nilson Report: на банки РФ пришлось почти 10% мирового рынка безналичных платежей
11:11
Весь мир
Техас и Миссури в суде требуют от Байдена достроить «стену Трампа»
11:10
Политика
Читатели Daily Mail согласились с мнением Путина о смене пола у детей
11:09
Армия
NI: у России вызвало смех фиаско США на испытаниях новых гиперзвуковых ракет
11:08
Происшествия
Инспекция труда выявила нарушения техники безопасности в взорвавшемся цеху под Рязанью
11:07
Политика
Узбекская журналистка Содикова призвала чиновников не использовать русский язык
11:05
Общество
Инфекционист Роспотребнадзора Пшеничная оценила эффективность введения нерабочих дней в России
Все новости

«Этот день в истории». Что произошло 22 октября, праздники, факты, люди
Видео

Сегодня мы не можем представить свою жизнь без ксерокса и принтера. Оказывается, люди узнали об этой машине не так давно. В 1947 малоизвестная компания Haloid приступила к разработке копировальной техники на основе изобретения Честера Карлсона. Именно им мы сегодня говорим спасибо, за толчок человечества в мир будущего.

Вы знали, что в мире заикается 1 человек из 100? Это 75 миллионов людей. Все типы заикания классифицированы и давно изучены. Сегодня отмечается Международный день заикающихся людей, ученые уделяют много внимания этой проблеме. Они разрабатывают методики лечения, чтобы заик на Земле стало в разы меньше.

Сегодня родился русский писатель, переводчик, лауреат Нобелевской премии Иван Бунин.

Чем еще запомнится 22 октября, узнаете в новом выпуске «Это день в истории».

Вернуться назад

Все новости / Видео / «Этот день в истории». Что произошло 22 октября, праздники, факты, люди
этот день в истории
Комментировать