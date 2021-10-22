«Этот день в истории». Что произошло 22 октября, праздники, факты, люди

Сегодня мы не можем представить свою жизнь без ксерокса и принтера. Оказывается, люди узнали об этой машине не так давно. В 1947 малоизвестная компания Haloid приступила к разработке копировальной техники на основе изобретения Честера Карлсона. Именно им мы сегодня говорим спасибо, за толчок человечества в мир будущего.

Вы знали, что в мире заикается 1 человек из 100? Это 75 миллионов людей. Все типы заикания классифицированы и давно изучены. Сегодня отмечается Международный день заикающихся людей, ученые уделяют много внимания этой проблеме. Они разрабатывают методики лечения, чтобы заик на Земле стало в разы меньше.

Сегодня родился русский писатель, переводчик, лауреат Нобелевской премии Иван Бунин.

Чем еще запомнится 22 октября, узнаете в новом выпуске «Это день в истории».