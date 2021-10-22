ДТП с участием Bentley произошло в Москве

На Кутузовском проспекте в столице столкнулись автомобиль Bentley Continental и Genesis. За рулем элитной иномарки находился бизнесмен в нетрезвом состоянии.

Авария произошла вечером 21 октября в районе дома №86 на Кутузовском проспекте. По предварительной информации, за рулем авто класса-люкс Bentley Continental находится руководитель столичной компании «Кронверк девелопмент». Он управлял автомобилем в нетрезвом состоянии.

В ДТП пострадал один человек, но от госпитализации он отказался. В настоящий момент устанавливаются подробности происшествия.