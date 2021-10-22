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Пентагон провалил испытательный запуск новой гиперзвуковой ракеты
Армия
Пентагон провалил испытательный запуск новой гиперзвуковой ракеты
Федеральное агентство новостей

Вашингтон, 22 октября. Американские военные не смогли провести испытания нового гиперзвукового оружия, потому что ракета не смогла взлететь из-за проблемы с ускорителем, заявили в Пентагоне.

В комментарии РИА Новости представитель оборонного ведомства США заявил, что по факту срыва испытаний нового оружия проводится проверка. Стоит отметить, что тестирование должно было подтвердить работоспособность планирующего боевого блока ракеты.

«Испытания не состоялись из-за отказа ускорителя. Ускоритель, который использовался на испытаниях, не является частью программы по развитию гиперзвукового оружия», — заявили в Пентагоне.

Известно, что у американских специалистов в ходе пробного запуска все пошло не по плану. Гиперзвуковые планеры, которые стартуют в верхних слоях атмосферы, а затем приближаются к цели, так и не смогли показать свою мощь. Они попросту оказались не работоспособны.

Ранее в США заявили, что производство новейших гиперзвуковых вооружений должно осуществляться экономно. При этом не совсем понятно, о каком именно оружии идет речь, потому что американцам до сих пор не удалось добиться успехов в создании гиперзвуковых ракет, передает «Царьград».

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