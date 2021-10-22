Россиянка отдохнула в пятизвездочном отеле в Египте и перечислила основные плюсы и минусы

Москва, 22 октября. Путешественница из России Мила Панова отдохнула в Египте и рассказала о хитростях многих египетских гостиниц и отелей.

Собираясь в эту страну, не стоит ожидать, что местные пятизвездочные отели будут соответствовать международным стандартам, предупредила девушка. Ее отзыв опубликовал портал «Тонкости туризма».

«Ни для кого не секрет, что в Египте очень любят пририсовать пару звезд гостиницам. Если хотите настоящие пять по всем параметрам, вам точно не в эту страну. Сюда нужно ехать не полотенца считать в номере или смотреть, сколько видов мяса на обед и ужин», — подчеркнула путешественница.

Так, главным плюсом пятизвездочной гостиницы в Шарм-эш-Шейхе, где она остановилась, был закрытый скалами пляж с живописным спуском к воде. Также россиянка выделила подводный риф со «сказочной» флорой и фауной.

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Туристке понравилось питание в отеле — гостям предлагали разнообразные фрукты и блюда из морепродуктов. А вот номера в гостинице были устаревшими.

«Номера уставшие, факт. Ремонта не было давно, но чисто, ничего не отваливается, посторонних запахов нет», — добавила Панова.

В целом Египту еще нужно время, чтобы оправиться от пандемии коронавируса и заново найти подход к российским туристам. У последних, в свою очередь, запросы и требования уже немного иные, заключила россиянка.

Некоторые российские туристы придерживаются совершенно иного мнения, называя отдых в Египте настоящим адом. Очень часто путешественники жалуются на плохой сервис, некачественную еду и предвзятое отношение.