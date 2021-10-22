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«Милуоки» разгромно проиграл «Майами» в регулярке НБА
Спорт
«Милуоки» разгромно проиграл «Майами» в регулярке НБА
TACC  /  Darren Abate

Майами, 22 октября. В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Майами Хит» дома разгромил «Милуоки Бакс». Матч проходил на «Американ Эйрлайнс-Арене» и завершился со счетом 137:95.

В составе победителей отличились Тайлер Хироу, набравший 27 очков, Джимми Батлер, отметившийся 21 баллом. Эдрис Адебайо оформил дабл-дабл (20 очков и 13 подборов). У «оленей» наиболее результативным на площадке был Яннис Адетокунбо — 15 очков и 10 подборов.

Следующий матч «Майами» проведет на выезде 24 октября с «Индианой Пэйсерс», а подопечные Майка Буденхольцера в этот же день сыграют с «Сан-Антонио Сперс».

Напомним, в июле 2021 года «Милуоки» дома обыграл «Финикс Санз» (105:98) в шестом матче финальной серии плей-офф НБА и стал победителем сезона-2020/21, завоевав перстни впервые за 50 лет.

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