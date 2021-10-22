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Правительство России поддержит около 3 млн работников малого бизнеса
Экономика
Правительство России поддержит около 3 млн работников малого бизнеса
ФБА «Экономика сегодня»  /  Герман Парло

Москва, 22 октября. Государство намерено поддержать около 3 млн работников малых и средних предприятий, сообщил вице-премьер Андрей Белоусов.

Он подчеркнул, что льготные кредиты доступны компаниям, которые участвовали в программе ФОТ. 2.0 и МСП. Чиновник напомнил, что они были созданы 1 июля 2020 года.

Согласно условиям программы, юрлица и индивидуальные предприниматели могут получить кредит под 2%. Организация должна представлять отрасль, наиболее пострадавшую от пандемии, а также иметь не менее одного наемного работника. Для малого бизнеса учитывается не только основной ОКВЭД, но и дополнительные. Работодатель также должен сохранить не менее 90% штата с начала пандемии.

Руководитель Ассоциации операторов фитнес-индустрии Ольга Киселева ранее рассказала о том, что отрасль рассчитывает на новые меры поддержки от государства в связи с введением нерабочих дней. По ее словам, введение локдауна может стать фатальным для многих бизнесменов.

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Все новости / Экономика / Правительство России поддержит около 3 млн работников малого бизнеса
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