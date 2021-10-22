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Финалистами конкурса «Мастера гостеприимства. Студенты» в Железноводске стали 32 участника
Общество
Финалистами конкурса «Мастера гостеприимства. Студенты» в Железноводске стали 32 участника
Пресс-служба конкурса «Мастера гостеприимства»

Железноводск, 22 октября. Третий и заключительный полуфинал направления для молодежи всероссийского конкурса «Мастера гостеприимства» — проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей» — закончился в Железноводске. В финал вышли 32 участника.

Третий региональный полуфинал прошел в Железноводске. Участие приняли 48 студентов в формате онлайн и 62 учащихся, которые присутствовали лично. Победителями полуфинала стали 32 студента из 19 российских регионов.

«Мы были готовы, что к нам приедут "заряженные" студенты из разных вузов страны, но настолько профессиональных молодых мастеров гостеприимства в одном месте не ожидал видеть даже я. Идеи, которые мы слышали от участников, открыли нам новый взгляд на наш туризм. Уверен, мы сможем развить самые яркие из них», — подчеркнул министр туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края Кирилл Реут.

Студенты решали региональные кейсы, презентовали индивидуальные проекты, принимали участие в командных активностях и проходили обучение в мастер-классах. Мероприятие проводили с учетом эпидемиологической обстановки в регионе. На площадках было организовано ПЦР-тестирование.

Всего прошло три полуфинала конкурса в Петрозаводске, Ульяновске и Железноводске. По итогам в финал вышли 150 студентов, которые будут бороться за гранты на осуществление своих проектов.

Победителей второго полуфинала «Мастера гостеприимства. Студенты» определили в Ульяновске, сообщалось ранее. Финалистами стали 27 человек из 15 регионов России.

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конкурс железноводск мастера гостеприимства
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