Эфир: Какие методы используют женщины для воздействия на нервную систему мужчин

В пятницу, 22 октября, с 12:00 в студии Медиагруппы «Патриот» обсуждают психологические проблемы мужчин, связанные с агрессивным поведением женщин.

В этот день мир отмечает Международный день защиты мужской нервной системы от насильственных действий со стороны женщины. Необоснованные претензии и капризы, изматывающая ревность, проявление эгоизма и требовательность — женская агрессия может выражаться по-разному.

Этот праздник был учрежден специально для привлечения внимания к гендерной дискриминации мужчин и к проблеме неравенства полов. Организаторы праздника делают упор на сохранении здоровья мальчиков и мужчин любого возраста, подчеркивается их позитивное влияние на семью и воспитание детей.

Как гендерное неравенство проявляется в России?

К чему приводит подрывание самооценки, постоянная критика и преуменьшение способностей человека?

Какой арсенал используют женщины, атакуя нервную систему мужчин?

Насколько важно мужское воспитание в семье и школе? Может ли женщина одна воспитать «настоящего мужчину»?

На эти и другие вопросы в студии Медиагруппы «Патриот» отвечает руководитель Центра психологической помощи на Фонтанке, клинический психолог Полина Токарева.