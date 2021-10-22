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РИА Новости: в ходе визита Нуланд в Москву не заключалось сделок с США по Украине

  /   Обновлено: 22 октября 2021 09:52
Политика
РИА Новости: в ходе визита Нуланд в Москву не заключалось сделок с США по Украине
flickr.com  /  U.S. Embassy Moldova

Москва, 22 октября. В ходе визита замглавы Госдепа США Виктории Нуланд в Россию никаких сделок с Вашингтоном по Украине не заключалось, заявил дипломатический источник в Москве.

Как отметил дипломат, это был первый ознакомительный визит Нуланд в РФ в новой должности. Ее главной задачей было выяснить, есть ли возможность улучшения отношений России и США, а Украина была «добавочной нагрузкой».

«Могу вас заверить, что никаких сделок по Украине мы с Нуланд не заключали, никаких "разменов" или договоренностей», — цитирует собеседника РИА Новости.

Ранее политолог Армен Гаспарян заявил, что Нуланд была отправлена на разведку в Россию. Также он объяснил, что Белый дом направил именно этого человека из-за ее большого опыта и знания постсоветского пространства.

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россия сша нуланд
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