РИА Новости: в ходе визита Нуланд в Москву не заключалось сделок с США по Украине

Москва, 22 октября. В ходе визита замглавы Госдепа США Виктории Нуланд в Россию никаких сделок с Вашингтоном по Украине не заключалось, заявил дипломатический источник в Москве.

Как отметил дипломат, это был первый ознакомительный визит Нуланд в РФ в новой должности. Ее главной задачей было выяснить, есть ли возможность улучшения отношений России и США, а Украина была «добавочной нагрузкой».

«Могу вас заверить, что никаких сделок по Украине мы с Нуланд не заключали, никаких "разменов" или договоренностей», — цитирует собеседника РИА Новости.

Ранее политолог Армен Гаспарян заявил, что Нуланд была отправлена на разведку в Россию. Также он объяснил, что Белый дом направил именно этого человека из-за ее большого опыта и знания постсоветского пространства.