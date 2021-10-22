Украинский политолог Загородний предупредил Зеленского о скорой «политической смерти»

Киев, 22 октября. Президента Украины Владимира Зеленского ждет «политическая смерть» в скором времени, считает политолог Тарас Загородний.

Как пояснил эксперт, граница падения рейтинга Зеленского достигает 10%. За него голосуют лишь чиновники или те, кто патерналистски настроены.

«Такой рейтинг — это фактически политическая смерть Зеленского, которая может наступить раньше, чем он думал», — сделал неожиданное заявление Загородний.

Prt Scr youtube.com / ukrlife.tv

Согласно текущим опросам, за Зеленского проголосовали бы 24,7% избирателей, но реальное положение дел намного хуже. Истинный рейтинг президента не превышает 21%, а это очень плохо, говорит политолог. Проценты продолжат падать после скандалов с тарифами на газ и коммунальные услуги, а также из-за «вакханалии с законодательством и безумием вокруг депутатов», считает Загородний. Все это имеет «накопительный эффект», заключил эксперт.

Ранее политолог Николай Стариков заявил, что Зеленский черпает вдохновение у главы Третьего рейха Адольфа Гитлера. Он отметил, что Гитлер воевал с англичанами и у него был большой и сильный союзник — Советский Союз. Отношения между государствами не были теплыми, но торговля велась, пока не создали Антигитлеровскую коалицию.