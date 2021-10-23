Финансист Купринов рассказал о самочувствии малого и среднего бизнеса в эпоху пандемии

Доля объема просроченных кредитов малого и среднего бизнеса (МСП), хоть и демонстрирует тренд на снижение, остается высокой: по России на уровне 10%, по Москве — 13%. Для сравнения — просрочка у физлиц в два-три раза ниже 4%. При этом продолжается процесс концентрации наиболее качественных заемщиков МСП в крупнейших ТОП-30 банках, здесь просрочка всего 6,4%, тогда как в остальных банках — 25%. Почему случается дефолт по кредитам МСП, чем грозит им невыплата долга, в том числе полученного с гарантийной поддержкой, рассказал ФАН исполнительный директор Фонда содействия кредитованию малого бизнеса Москвы Антон Купринов.

«К сожалению, жизнь есть жизнь. Кредитования без дефолтов не бывает. Иногда клиенты испытают сложности в ведении бизнеса и не могут вернуть кредиты, дефолты случаются по различным обстоятельствам, среди них могут быть общеэкономические причины, плохая конъюнктура, проблемы форс-мажорного характера. Например, валютных ударов. Частично сейчас это происходит из-за последствий пандемии коронавируса. Например, когда Китай закрыли, отрасль торговли, конечно, испытала огромный удар. Но чаще всего — дефолты связаны с ошибками управленцев бизнеса», — пояснил Антон Купринов.

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По его словам, в случае дефолта банк и возможные другие кредиторы, конечно, претендуют на свою долю обеспечения, добросовестные заемщики ищут и находят решение проблемы путем кооперации с кредиторами, реструктуризации, договоренностей о частичных платежах или о дисконте, реализации имущества. Недобросовестные — пытаются уйти от оплаты или скрыться от кредиторов. Банкротство предпринимателя без выплат кредиторам — это стоп-фактор для дальнейшего кредитования, испорченная кредитная история и деловая репутация.

«В момент кризиса рынок ожидал и опасался лавинообразных неплатежей и дефолтов, и Банк России рекомендовал рассматривать реструктуризацию в качестве меры, направленной на урегулирование или предотвращение просроченной кредитной задолженности субъектов МСП. Кредитные каникулы и внутрибанковские программы реструктуризации оказались достаточно эффективны, снизили риски дефолта заемщиков, обеспечили многим заемщикам, попавшим в сложную ситуацию, возможность восстановить платежеспособность и продолжить исполнение своих обязательств перед кредиторами в период пандемии», — добавил Антон Купринов.

По информации ЦБ со ссылкой на 66 банков, за период с прошло по текущий год было зафиксировано 214,8 тысячи обращений МСП за реструктуризацией: максимально — 4,5 тысячи в месяц, постепенно снижаясь в сентябре 2021 до 3,4 тысячи. Общее количество проведенных реструктуризаций достигло 104,2 тысячи. Доля проведенных заявок в суммарном количестве одобренных составила 97%. Суммарная ссудная задолженность по реструктурированным кредитам на 29 сентября 2021 года составила 953,7 млрд рублей. Эксперт заметил, что по отраслям реструктурированные кредиты распределились так: половина пришлась на оптовую и розничную торговлю, транспорт и хранение — 16,5%, общепит и гостиницы — 9,5%, остальное — прочие отрасли. Эти кредиты не стали проблемными, по ним не было объявлено дефолтов, и многие компании-заемщики избежали банкротства, получили возможность восстановить работу.

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«Удержать портфели кредитов МСП помогали и региональные гарантийные фонды. Так, Московский гарантийный фонд в острую фазу кризиса предложил банкам-партнерам согласовывать заявки на рефинансирование в день обращения, в итоге четверть портфеля кредитов с поручительством фонда удержали от обрушения», — рассказал Антон Купринов.

По его словам, если за долг поручался фонд поддержки, гарантийная организация, то, согласно гражданскому законодательству, они становятся кредиторами вместо банка и обязаны требовать возврат уплаченных денежных средств. Сценариев может быть несколько. Чаще всего такому заемщику предлагают реструктуризацию, добровольное мировое соглашение, и заемщик выплачивает долг в течение какого-то времени в порядке регресса. Иногда должник сам желает переоформить долг на другое работающее лицо. Иногда приходится обращаться в суд и проходить через процедуру банкротства. Он обратил внимание, что случаи мошенничества единичные, но, когда заемщик понимает, что дело идет к неуплате кредита и дефолту, в большинстве случаев брать с него уже нечего, и эти деньги приходится списывать.