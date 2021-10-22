Нынешний год оказался богатым на нововведения для автомобилистов. Весной появилась информация о том, что инспекторы ГИБДД стали штрафовать автовладельцев за использование в автомобилях шторок и каркасных сеток.

Новый штраф не вводился: основанием для наложения взыскания послужило то, что шторки, наряду с тонировочной пленкой, признали «изменением в конструкции автомобиля» и подвели под действие ПДД и технического регламента Таможенного союза.

Штраф за такие изменения составляет 500 рублей. Автоинспектор при выявлении нарушения должен выписать штраф и потребовать снять шторки. Если сделать это на месте невозможно, автовладельцу выдается предписание для устранения нарушения в течение десяти дней.

При этом нарушением может считаться лишь езда с задернутыми шторками и опущенной сеткой, которые ограничивают или ухудшают обзор водителя. Ограничение касается только передних окон, тогда как на задних могут применяться и тонировка, и дополнительные приспособления для защиты от солнца. Нарушением такое дооснащение транспортного средства не является.

Изменения для водителей в 2021 году

В сентябре с автомобильных дорог исчезли таблички «Фотовидеофиксация». Их заменили дорожными знаками. Несмотря на идентичный вид, последние получили более широкие «полномочия» по сравнению с использовавшими ранее табличками.

Согласно ПДД, таблички устанавливали перед каждой камерой. Правила установки знака «Фотовидеофиксация» этого не требуют. Им маркируют зону, в которой могут располагаться несколько комплексов — как стационарных, так и передвижных. Вне населенных пунктов знак должен находиться на расстоянии в 150–300 метров от зоны фото- и видеоконтроля, а в населенных — только на въезде в город или поселок. Это значит, что на дорогах в населенных пунктах знаки «Фотовидеофиксация», согласно ПДД, устанавливать не нужно. Действие знака при въезде в город автоматически распространяется на всю его территорию.

Федеральное агентство новостей /

Электронное обжалование штрафов

Ранее для обжалования штрафа нужно было обращаться в отделение ГИБДД по месту совершения нарушения или отправлять письмо в ведомство. Так как срок подачи жалобы ограничен десятью днями, водители часто не успевали обжаловать спорный штраф в досудебном порядке.

С 1 сентября порядок подачи жалобы включает онлайн-обращение. Сделать это можно удаленно, с помощью сервиса «Госуслуги», где появился соответствующий раздел. Чтобы воспользоваться сервисом, автовладелец должен иметь подтвержденную запись на портале «Госуслуги». При подаче жалобы нужно, как и раньше, изложить суть требований и указать обстоятельства, которые не позволяют водителю согласиться с решением инспектора ГИБДД. К онлайн-жалобе можно приложить фото- и видеоматериалы, которые подтверждают правоту заявителя.

Техосмотр

Новые правила его прохождения утвердили в марте 2021 года, но в связи с большой нагрузкой на диагностические центры части водителей дали отсрочку до 1 октября. Воспользоваться ею могли автовладельцы, срок действия диагностических карт которых истекал в период с 1 февраля по 30 сентября.

В октябре проходить техосмотр нужно всем, у кого срок действия диагностической карты закончился, а возраст автомобиля превышает четыре года. Пассажирский, грузовой и коммерческий транспорт проходят техосмотр ежегодно, независимо от возраста транспортного средства. Автовладельцы, которые игнорируют это требование, рискуют получить штраф. Его размер, согласно изменениям в КоАП, введенным в июле этого года, составляет 2000 рублей.

При проведении техосмотра обязательной стала фотофиксация автомобиля при заезде и выезде из диагностического бокса. Также на законодательном уровне установили время, которое специалист должен потратить на осмотр автомобиля. Для легковых авто продолжительность осмотра составляет до 30 минут, для автобусов — более часа.

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Новые штрафы с 2021 года

Наказаний «рублем» за нарушения ПДД в течение года стало больше.

За неоплаченный проезд по платным дорогам

В январе на основании поправок в КоАП водителей стали штрафовать за неоплаченный проезд по платным дорогам. Нововведения касаются участков пути, на которых действует режим free flow, не требующий внесения платы непосредственно в момент проезда. Оплата взимается автоматически, если автомобиль оснащен транспондером. Если нет, водитель может оплатить проезд по платному участку трассы заранее или в течение пяти дней после поездки.

Раньше для «забывчивых» водителей наказания не было. С этого года начали применять штрафы в размере 1500 рублей для легковых и 5000 рублей для грузовых авто.

За езду без номеров

Поправками в КоАП аргументирован еще один новый штраф — за езду без регистрационных знаков. Серьезность нарушения подчеркнута суммой штрафа. Она составляет 5000 рублей, наказание полагается в случае, если на автомобиле нет одного или двух номерных знаков. Альтернатива штрафу — лишение прав на 1–3 месяца.

За неисправность ремней безопасности

В июле введен штраф, который, по мнению законодателей, должен побудить автовладельцев следить за исправностью ремней безопасности. Согласно норме, ремни безопасности, во-первых, должны быть в автомобиле. Во-вторых, на них не должны просматриваться следы повреждений, а их вытягивание из катушки должно быть плавным и легким. За неисправность ремней безопасности полагается штраф в размере 500 рублей.

За незаконный переезд через железнодорожные пути

За нарушения на железнодорожных путях наказывают жестко — лишением прав до полугода или крупным штрафом. Суммы в этом году выросли в пять раз: раньше за лихачество на железнодорожных путях карали 1000 рублей, теперь штраф составляет 5000 рублей.

Такое наказание полагается водителям, которые рискуют переезжать ж/д пути в неположенных, необорудованных местах или пытаются «проскочить» перед поездом при закрытом или уже опускающемся шлагбауме. Аналогичный штраф предусмотрен за проезд на запрещающий сигнал светофора или при приближении поезда на переезде, который не оборудован шлагбаумом.

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За вождение в нетрезвом виде

Максимальные штрафы для водителей предусмотрены за езду в пьяном виде. В этом году Госдума приняла поправки в Уголовный кодекс, согласно которым водитель, повторно остановленный нетрезвым сотрудниками госавтоинспекции, может быть привлечен к уголовной ответственности — лишению свободы до трех лет или штрафу в размере 300–500 тысяч рублей. Это самое крупное финансовое наказание для автовладельцев, существующее на сегодняшний день в российском законодательном поле.

Отмена штрафа за «среднюю скорость»

С марта ГИБДД прекратила штрафовать водителей за превышение «средней скорости», при этом никаких поправок в действующее законодательство внесено не было. Основанием для отмены штрафа стало вынесение Верховным судом решения о незаконности такой санкции для водителей.

Речь идет о практике фиксации нарушений камерами, расположенными на расстоянии в несколько километров. Каждая из них «замеряет» скорость транспортного средства, а потом система анализирует время, за которое автомобиль проехал расстояние между камерами, и вычисляет среднюю скорость его движения. Если она оказывается выше установленной ПДД, водителю отправляли «письмо счастья» с суммой штрафа от 500 до 5000 рублей. Практика действовала в России в течение семи лет и вызывала массу нареканий со стороны водителей и общественных организаций.

В первую очередь потому, что никакой правовой базы эта практика не имела ввиду отсутствия понятия «средней скорости» в законодательном поле. Водители, несогласные с назначением штрафа, обращались в суды и, как правило, суды вставали на их сторону: незаконные штрафы отменяли. В этом году практика прекращена, но, вероятно, временно. С инициативой законодательного закрепления понятия «средняя скорость» уже выступили депутаты Госдумы.

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Уголовная ответственность за нарушение ПДД

Большинство нарушений ПДД предусматривают наступление административной ответственности: в виде наказания штрафом или лишением прав. Наступление уголовной ответственности для водителей определено статьей 264 УК РФ.

«Законодатель связывает наступление уголовной ответственности за нарушение ПДД с причинением вреда здоровью человека или его гибелью вследствие действий нарушителя, — комментирует практикующий юрист Кирилл Резник. — По этой причине рассматривать конкретное нарушение ПДД с привязкой к уголовной ответственности невозможно без контекста».

В каждом случае должна быть установлена связь между действиями нарушителя и последствиями, которые они повлекли. Например, если водитель в неположенном месте решил развернуться на дороге, а другой водитель, ехавший по правилам, был вынужден увернуться от маневра и сбил пешехода, к уголовной ответственности привлекут первого, так как именно его действия были связаны с нарушением правил и повлекли опасные последствия.

Ужесточение уголовного наказания за нарушение ПДД в этом году коснулось лишь пьяных водителей. Закон об увеличении штрафа до 500 тысяч рублей вместо 300 тысяч и лишение свободы до трех лет вместо двух за повторное задержание водителя в нетрезвом виде вступил в силу в июле.

Изменения ОСАГО в 2021 году

Нововведения при покупке полиса ОСАГО касаются его формы. Автовладелец может оформить документ как в привычном бумажном виде, так и электронном. При этом при проверке инспектором ГИБДД можно предъявить документ на бумаге или на электронном носителе, например на экране смартфона. Полицейский может проверить подлинность документа, запросив информацию о нем в единой автоматизированной системе.

При покупке полисов ОСАГО и КАСКО нет необходимости оформлять два документа. Страховые компании получили право вносить сведения о КАСКО в полис ОСАГО, тем самым формируя двойные страховые полисы. Выбирать один документ вместо двух могут автовладельцы, которые оформляют обязательную и добровольную страховки одновременно. При этом от добровольной страховки автовладелец может в любой момент отказаться. На срок действия ОСАГО это не повлияет.