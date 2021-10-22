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Генерал ВСУ Романенко пригрозил ВМФ России уничтожением кораблей ракетами Brimstone
Армия
Генерал ВСУ Романенко пригрозил ВМФ России уничтожением кораблей ракетами Brimstone
facebook.com  /  ВМС ЗС України

Киев, 22 октября. Украина после получения от Британии ракет Brimstone сможет «уничтожать» боевые корабли ВМФ России, заявил бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант Игорь Романенко.

Ранее стало известно, что Британия обсуждает с Украиной поставки ракетного вооружения. Речь в том числе идет о ракетах Brimstone для флота и армии. По словам экспертов, этот боеприпас может поражать множество целей сразу. Романенко в интервью изданию «Обозреватель» рассказал, как Киев будет их использовать. Он заявил, что после получения данных ракет украинские патрульные катера якобы смогут топить российские корабли, а также наносить удары по наземным целям.

По мнению Романенко, украинские военные благодаря наличию британского оружия смогут «давать более мощный ответ» на «провокации» со стороны России. Он подчеркнул, что Киев должен искать «асимметричные способы ведения войны». Одним из таких решений он назвал оснащение катеров ВМСУ ракетами Brimstone.

facebook.com / ВМС ЗС України

Ранее в МИД РФ заявили, что поставки западного оружия на Украину не будут способствовать урегулированию конфликта в Донбассе и могут подтолкнуть Киев к новым провокациям. Некоторые военные эксперты считают, что украинская армия будет использовать новое вооружение для агрессивных выпадов в адрес РФ в Черном море, передает «Царьград».

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