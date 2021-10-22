Спикер Совфеда Валентина Матвиенко назвала Грецию глотком свежего воздуха

Афины, 22 октября. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко призналась в любви к Греции. Она назвала эту страну для себя глотком свежего воздуха.

Политик занимала должность посла России в Греции в 1997-1998 годах. Недавно она приехала в Афины ради участия в Европейской конференции председателей парламентов. Матвиенко дала интервью для программы «Парламентская трибуна», где рассказала о своем отношении к Греции.

«Я влюбилась в вашу страну. Греция навсегда останется в моем сердце, и я с такой радостью приехала снова в Грецию. Знаете, для меня это глоток свежего воздуха», — сказала спикер Совфеда.

Ранее стало известно о скандале на конференции в греческой столице. Делегации Польши и стран Балтии покинули зал во время выступления Матвиенко. Как призналась сама сенатор, она не заметила этой выходки.