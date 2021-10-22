Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
22 октября 09:48
09:46
Политика
Украинский политолог предупредил Зеленского о скорой «политической смерти»
09:45
Общество
Международный день защиты мужской нервной системы обсудят в «Патриоте»
09:41
Армия
Генерал ВСУ Романенко пригрозил ВМФ России уничтожением кораблей ракетами Brimstone
09:41
Политика
Политолог Стариков прокомментировал слова Кондолизы Райс о перегибах в расовой политике США
09:32
Политика
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко назвала Грецию глотком свежего воздуха
09:31
Общество
Врач Никулин перечислил основные последствия резкого отказа от алкоголя
09:30
Политика
Песков заявил, что определены дата и место встречи Путина и Вучича
09:28
Общество
Ученые из Барселонского института установили сезонность в распространении коронавируса
09:25
Экономика
Минэнерго: России хватит запасов угля на 350 лет
09:24
Происшествия
Пять человек погибли при взрыве в пороховом цехе под Рязанью
Все новости

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко назвала Грецию глотком свежего воздуха
Политика
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко назвала Грецию глотком свежего воздуха
pnzreg.ru  /  пресс-служба правительства Пензенской области

Афины, 22 октября. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко призналась в любви к Греции. Она назвала эту страну для себя глотком свежего воздуха.

Политик занимала должность посла России в Греции в 1997-1998 годах. Недавно она приехала в Афины ради участия в Европейской конференции председателей парламентов. Матвиенко дала интервью для программы «Парламентская трибуна», где рассказала о своем отношении к Греции.

«Я влюбилась в вашу страну. Греция навсегда останется в моем сердце, и я с такой радостью приехала снова в Грецию. Знаете, для меня это глоток свежего воздуха», — сказала спикер Совфеда.

Ранее стало известно о скандале на конференции в греческой столице. Делегации Польши и стран Балтии покинули зал во время выступления Матвиенко. Как призналась сама сенатор, она не заметила этой выходки.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Спикер Совфеда Валентина Матвиенко назвала Грецию глотком свежего воздуха
греция матвиенко конференция
Комментировать