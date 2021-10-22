Песков заявил, что определены дата и место встречи Путина и Вучича

Москва, 22 октября. Дата и место встречи президентов России и Сербии Владимира Путина и Александра Вучича определены, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

По словам Пескова, в скором времени Кремль назовет дату вместе с администрацией президента Сербии.

«Мы сообщим своевременно, пока мы не готовы еще. Мы вместе сообщим с нашими сербскими коллегами» — цитирует Пескова РИА Новости.

Ранее Вучич выразил надежду на встречу с российским лидером Владимиром Путиным до конца текущего года. Он также высоко оценил дружбу с Россией и отметил исключительность отношений двух стран, что отвечает интересам Сербии.