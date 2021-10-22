Какие прогнозы для мира и России дали эксперты международного форума «Валдай», обсудят в «Патриоте»

В Сочи завершил работу международный форум «Валдай», в ходе которого 140 экспертов из 45 стран мира дали оценку текущей ситуации в мире и обосновали прогнозы на экономическое и политическое развитие России и мира в целом.

Почему главная тема форума называется «Глобальная встряска — XXI: человек, ценности, государство»? С какими страхами теперь живет человечество? Каково соотношение свободы и несвободы в новых реалиях? Что станет с национальной идеей в современном мире? Как глобальное изменение климата отразится на мировой экономике и политике? Почему интеллект становится главным предметом конкуренции? Как и когда успокоятся горячие регионы: Афганистан, Юго-Восточная Азия, Африка? Как будут решаться проблемы в отношениях между Россией и США?

На эти и другие вопросы в студии Медиагруппы «Патриот» ответит участник форума «Валдай» Станислав Ткаченко, доктор экономических наук, профессор СПбГУ, руководитель магистерской программы «Дипломатия» СПбГУ, президент секции «Посткоммунистические системы в международных отношениях» Ассоциации международных исследований.

Брифинг Станислава Ткаченко состоится в пятницу, 22 октября, в 13:30.

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