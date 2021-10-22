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Минэнерго: России хватит запасов угля на 350 лет
Экономика
Минэнерго: России хватит запасов угля на 350 лет
pixabay.com  /  cocozi

Москва, 22 октября. Запасов угля в стране хватит примерно на 350 лет, заявил глава департамента внешнеэкономического сотрудничества и развития топливных рынков министерства энергетики РФ Сергей Мочальников.

Добыча угля в текущем году растет, после 2020 года увеличение показателя составляет порядка 9%, однако по итогам 2021-го он будет немного ниже. В целом российские запасы превышают 400 млрд тонн, и при текущем уровне добычи их хватит на очень долгий период.

«Если сохранятся текущие тенденции, то рост добычи в 2021 году относительно 2020 ожидается около 6%, а в 2022 к 2021 — более 1,5%», — добавил Мочальников.

Временно исполняющий обязанности главы Роснедр Евгений Петров ранее сообщил, что Россия обеспечена рентабельными запасами нефти на 21 год. Этот период будет увеличиваться на фоне развития технологий, применяемых для добычи трудноизвлекаемых запасов черного золота.

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