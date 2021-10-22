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Участники рынка жилья считают текущие цены на недвижимость максимальными
Экономика
Участники рынка жилья считают текущие цены на недвижимость максимальными
pixabay.com

Москва, 22 октября. Цены на недвижимость в России находятся на максимальных показателях, считают опрошенные «Лентой.ру» участники рынка жилья. В то же время никто из них не ожидает обвала цен.

Как отмечают эксперты, ставки по ипотеке остаются приемлемыми, но на рынке существует дефицит качественного предложения, что поддерживает спрос. По мнению руководителя отдела городской недвижимости «НДВ-Супермаркет Недвижимости» Елены Мищенко, средние цены на жилье в Москве до конца 2021 года еще будут расти, но незначительно.

Директор департамента вторичного рынка «Инком-Недвижимости» Сергей Шлом, в свою очередь, считает, что дорожать жилье уже не будет, так как сегодняшний уровень цен — это «потолок». Эксперт рассказал, что снижению цен пока что мешает дефицит ликвидного предложения.

Аналитики ранее рассказали о повышении цен на аренду жилья в крупных российских городах. По их подсчетам, стоимость найма помещений в среднем увеличилась на 23%. Наибольший рост цен наблюдается в Калининграде, где за последний год цены выросли в 1,7 раза.

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