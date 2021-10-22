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Зависимость от коллективного разума могла стать причиной уменьшения мозга человека

  /   Обновлено: 22 октября 2021 09:21
Наука
Зависимость от коллективного разума могла стать причиной уменьшения мозга человека
pixabay.com  /  PD

Бостон, 22 октября. Объединенная группа специалистов из Бостонского университета и Дартмутского колледжа (США) определила причины уменьшения мозга современного человека путем анализа ископаемых черепов. Подробное описание проведенного исследования было опубликовано в издании Frontiers in Ecology and Evolution.

Как утверждают авторы научной работы, человеческий мозг дважды увеличивался в размерах, а затем вновь уменьшился. В ходе исследования ученые провели параллели с муравьями и пришли к выводу, что уменьшение размеров мозга человека может быть связано с передачей некоторых функций в область коллективного разума.

«Уменьшение мозга у современного человека произошло из-за растущей зависимости от коллективного разума, так как группа людей всегда умнее самого умного человека в группе», — отметил один из авторов исследования доктор Джеймс Траниелло.

Как сообщалось ранее, специалисты BRAIN Initiative составили детальный атлас клеток головного мозга млекопитающих. Исследование было основано на изучении образцов мозга мышей, обезьян и человека.

Изучение развития человека тесно связано с развитием генетики. Эта наука позволила ученым определить, когда человек начал использовать слова, носить одежду и заниматься земледелием, передает издание «Ридус».

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