«Зенит» отреагировал на поражение «Локомотива» в матче Лиги Европы в Twitter

Санкт-Петербург, 22 октября. Петербургский «Зенит» отреагировал на поражение московского «Локомотива» от турецкого «Галатасарая». Пресс-служба сине-бело-голубых опубликовала популярный мем после поражения «железнодорожников».

На результат встречи в Twitter-аккаунте отреагировала пресс-служба петербуржцев, опубликовав мем и сопроводив его подписью: «Я знаю это чувство, бро».

Накануне в Москве прошел матч третьего тура групповой стадии Лиги Европы, в котором московский «Локомотив» минимально проиграл «Галатасараю» — 0:1.

За день до этого подопечные Сергея Семака в домашнем матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА проиграли туринскому «Ювентусу» (0:1). Автором единственного гола стал Деян Кулушевски, отметившийся на 86-й минуте встречи.