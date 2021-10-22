Премьер Молдавии намерена попросить парламент ввести режим ЧС на фоне дефицита газа

Кишинев, 22 октября. Молдавский премьер-министр Наталья Гаврилица собирается обратиться к парламенту с просьбой ввести режим чрезвычайного положения на фоне дефицита газа в стране.

Российская компания «Газпром» 1 октября продлила контракт с Кишиневом на поставку голубого топлива на месяц. Вместе с тем цена на газ выросла до 790 долларов за 1000 кубометров.

Компания «Молдовагаз» ранее сообщила, что потребление голубого топлива в Молдавии временно превышает поставки газа из Российской Федерации, что может привести к проблемам с поставкой электроэнергии. В государстве введен «режим тревоги» из-за ситуации в газовом секторе, который можно считать подготовительным шагом к объявлению чрезвычайной ситуации. Власти Молдавии хотят начать переговоры о закупке газа в Румынии и на Украине.

«Мы созовем заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям, она примет решение попросить парламент ввести чрезвычайное положение. Сразу после этого состоится заседание парламента, где правительство обратится к парламенту, я лично отправлюсь в парламент, чтобы попросить о введении режима ЧП», — подчеркнула Гаврилица.

Ранее глава МИД Румынии Богдан Ауреску заявил, что государство на уровне министров иностранных дел вынесло на заседание Совета Евросоюза проблему газового кризиса в Молдавии. В ходе выступления в Люксембурге он отметил, что Румыния предложила оказать Молдавии финансовую помощь со стороны ЕС.