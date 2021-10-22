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Международный день защиты мужской нервной системы обсудят в «Патриоте»
Общество
Международный день защиты мужской нервной системы обсудят в «Патриоте»
pexels.com  /  Andrea Piacquadio

В пятницу, 22 октября, весь мир отмечает Международный день защиты мужской нервной системы от насильственных действий со стороны женщины. Женская агрессия — это, как правило, проявление эгоизма, нехватка энергии любви и, как следствие, неумение выстраивать качественное взаимодействие с партнером.

Целью утверждения Международного дня защиты мужской нервной системы является привлечение внимания к гендерной дискриминации мужчин и к проблеме неравенства полов. Организаторы праздника делают упор на сохранение здоровья мальчиков и мужчин любого возраста, также ими подчеркивается позитивное влияние мужчин на семью и воспитание детей.

Существует ли гендерное неравенство в России и в чем оно проявляется? Может ли подрывание самооценки и самоуважения человека, например, постоянная критика, преуменьшение способностей человека, привести к нервному срыву? Какой арсенал используют женщины, атакуя нервную систему мужчин? Насколько важно мужское воспитание в семье и школе?

На эти и другие вопросы в студии Медиагруппы «Патриот» ответит руководитель Центра психологической помощи на Фонтанке, клинический психолог Полина Токарева.

Брифинг Полины Токаревой состоится в пятницу, 22 октября, в 12:00.

Мы приглашаем коллег-журналистов в студию. Вы можете задать вопросы заблаговременно в WhatsApp +7 960 243 88 94, мы обязательно озвучим их в эфире со ссылкой на ваше издание.

Прямой эфир пройдет — здесь.

Архив материалов и онлайн-трансляций — здесь.

Контакты пресс-центра «Патриот»:

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Пишите нам: presscenter@mediapatriot.ru

Для связи в WhatsApp и Telegram: +7 960 243 88 94

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