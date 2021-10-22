Модель Хейли Бибер пришла на шоу Эллен Дедженерес в короткой кожаной юбке

Лос-Анджелес, 22 октября. Супермодель Хейли Бибер накануне пришла на шоу Эллен Дедженерес (The Ellen Show). В телевизионной студии она появилась в наряде, заботливо собранном своим стилистом Карлой Уэлч. Карла потратила немало времени, одевая капризную подопечную так, чтобы она выглядела как гостья голливудской вечеринки, пишет Elle.

В образе Хейли сочетаются два главных тренда — кожаный корсет с акцентированной линией декольте и мини-юбка. Возникает ощущение, что милашка Хейли на самом деле облачена в кожаное платье, но это не так. Просто на Хейли они сидят настолько идеально, что невольно можно перепутать.

За два минувших модных сезона к корсетам уже все успели привыкнуть, а вот с ультракороткими юбками еще нужно будет знакомиться заново.

По итогам минувшей недели моды дизайнеры просто не оставят для девушек другой альтернативы на следующую весну. На данной модели также присутствуют очаровательные круглые карманы, которые делают ее уместной и на работе.