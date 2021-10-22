Торги Мосбиржи открылись ростом курса доллара

Москва, 22 октября. Российская валюта ослабила свои позиции по отношению к доллару на старте торгов Московской биржи. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

Курс нацвалюты США по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов увеличился на 28,5 копейки и составил 71,38 рубля. При этом стоимость евро продемонстрировала снижение — она опустилась на 20,5 копейки, до 82,45 рубля.

Накануне Центральный банк РФ понизил официальный курс доллара на 6,51 копейки, до 70,90 рубля. Официальный курс евро в то же время поднялся на 2,37 копейки и оказался на уровне 82,64 рубля за единицу.

В начале этого месяца американская валюта опустилась ниже 72 рублей, что соответствует ожиданиям Минэкономразвития, закладывавшего в прогноз укрепление нацвалюты. По прогнозу ведомства, в 2022 году доллар будет стоить чуть больше 72 рублей.