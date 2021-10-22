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Токио внимательно следит за действиями ВМФ России и ВМС КНР у берегов Японии
Армия
Токио внимательно следит за действиями ВМФ России и ВМС КНР у берегов Японии
wikipedia.org  /  Zmey Kaa Kobra / CC BY 2.5

Токио, 22 октября. Япония внимательно наблюдает за действиями российских и китайских боевых кораблей в районе японских островов, заявил заместитель генсека кабинета министров Есихико Исодзаки.

В ходе пресс-конференции в японской столице он отметил, что страна впредь намерена делать все возможное для противодействия незаконной разведывательной деятельности на море. На этом фоне Токио с большой заинтересованностью следит за кораблями ВМФ РФ и ВМС КНР в водах вокруг государства.

Отметим, что 18 октября российско-китайская группировка кораблей впервые прошла через Сангарский пролив (Цугару) между японскими островами Хонсю и Хоккайдо. В Японии позднее заявили, что никакого нарушения территориальных вод страны зафиксировано не было.

Ранее президент РФ Владимир Путин отметил, что Москва будет стремиться к заключению мирного договора с Токио на тему Курил. По его словам, российская сторона заинтересована в этом, несмотря на смену фигур на японской политической арене.

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япония китай вмф рф японское море
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