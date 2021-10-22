Политолог Стариков сравнил политику Зеленского и Гитлера

Москва, 22 октября. Президент Украины Владимир Зеленский черпает вдохновение у главы Третьего рейха Адольфа Гитлера. Такое мнение выразил политолог Николай Стариков.

Эксперт дал интервью изданию «Украина.ру», в ходе которого объяснил, почему такое резкое утверждение справедливо. Он отметил, что Гитлер воевал с англичанами и у него был большой и сильный союзник — Советский Союз. Отношения между государствами не были теплыми, но торговля велась.

«Германия, воюя с Великобританией, могла покупать то, что ей нужно. Это было для нее удобно в тот момент. Что сделал Гитлер? Напал на Советский Союз. Вместо торгового партнера получил еще одного врага и соединил между собой Лондон, Москву, а потом, напав на Соединенные Штаты Америки, объявив войну, он создал ту самую Антигитлеровскую коалицию, которая его в политический и самый натуральный гроб заколотила», — высказал свою позицию Стариков.

Он уточнил, что Зеленский поддерживает торговые отношения с Белоруссией. Из-за самолета с оппозиционером разрывает их, оскорбляет белорусского президента Александра Лукашенко.

«С точки зрения государственного деятеля это кристальный, чистой воды идиотизм. Гитлер сделал то же самое, только в катастрофически больших масштабах, и результат был иной, но у украинского государства появилось 1200 км проблемной территории», — резюмировал свое мнение политолог.

Ранее российский политолог Ростислав Ищенко заявил, что президента Украины Владимира Зеленского «душат» и его противники, и бывшие доброжелатели, из-за чего его рейтинг резко упал.