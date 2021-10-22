Политолог Стариков уверен, что Саакашвили отсидит срок в тюрьме

Москва, 22 октября. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили должен отсидеть уже назначенный ему тюремный срок. Об этом заявил российский политолог Николай Стариков.

На сегодняшний день протесты в Тбилиси продолжаются, из-за чего кажется, что политика могут отпустить из-под стражи. Эксперт в интервью для издания «Украина.ру» выразил сомнения на этот счет.

«Пять уголовных дел, два приговора. Девять лет у него уже есть. Давайте забудем, что это Саакашвили, забудем, что это Грузия, Украина. Просто любая страна мира. Против какого-то человека, бывшего гражданина, политика, возбуждено уголовное дело. Есть приговоры суда, и вот он приехал, его взяли под белые ручки вместе с хинкали, водкой и всем остальным отвели в тюрьму. Что должно быть? Он должен отсидеть девять лет. Какие еще варианты?» — подчеркнул Стариков.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Он добавил, что уважающее себя государство не станет реагировать на эти призывы. Другое дело, что Грузия и Украина — это псевдо-государства, оккупированные территории. Саакашвили хотят вытащить, чтобы создать прецедент и направить усилия на Россию, где находится осужденный блогер Алексей Навальный.

Ранее стало известно, что экс-президент Грузии Михаил Саакашвили «вышел в свет» впервые после того, как его арестовали на родине 1 октября. В Сети появилось видео, как политик, находящийся в камере, машет рукой в открытое окно.