Москва, 22 октября. Президент Украины Владимир Зеленский делает вид, что страна вот-вот вступит в НАТО. В Альянсе, в свою очередь, высказываются аналогично, но не ждут Киев у себя, об этом заявил политолог Николай Стариков.

Украинский лидер заявлял, что без его страны НАТО станет слабее. Глава Пентагона Ллойд Остин отметил, что двери Североатлантического Альянса открыты, но сначала Киев должен провести реформы. Эксперт в интервью для издания «Украина.ру» прокомментировал речи политиков.

«Они все говорят абсолютно бессмысленные фразы. Потому что задача Зеленского — делать вид, что вот-вот мы вступим в НАТО, а задача НАТО, в данном случае американского представителя говорить: «Да, вот-вот вы туда вступите». Но как только речь доходит до конкретностей: «А когда мы вступим?» — «двери открыты», «вам нужно провести реформы». Представительница Эстонии набралась мужества и сказала: «Лет через 20 вы вступите», — отметил политолог.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Он добавил, что открытые двери не означают, что в них в любой момент можно войти. Для этого необходимо дождаться приглашения, но Украину не зовут.

Ранее стало известно, что глава минобороны Дании Трине Брамсен и глава Пентагона Ллойд Остин обсудили взаимодействие в сфере безопасности и действия России в некоторых регионах.