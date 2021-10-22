Магаданская область получит более 11 млрд рублей для строительства больниц

Магадан, 22 октября. Компания «ВТБ инфраструктурный холдинг» по механизму «дальневосточной концессии» инвестирует более 11 млрд рублей в строительство новых объектов для здравоохранения в Магаданской области.

Полномочный представитель президента России в ДФО Юрий Трутнев сообщил, что полученные средства пойдут на реализацию проектов по возведению поликлиники, детской централизованной поликлиники, отделения поликлиники на Гороховском поле, инфекционной больницы и хирургического комплекса.

«Общий объем инвестиций в строительство всех объектов составляет более 11 млрд рублей. Инвестором выступит компания «ВТБ инфраструктурный холдинг», финансовым партнером — ДОМ.РФ», — рассказал Трутнев, открывая в Магадане совещание по развитию здравоохранения на российском Дальнем Востоке.

Летом этого года Минздрав России направил специалистов по борьбе с коронавирусом в несколько регионов. В частности, эксперты прибыли в Магаданскую и Самарскую области.