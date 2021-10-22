Политолог Стариков ждет объединения Украины и России

Москва, 22 октября. Украина и Россия могут объединиться в определенной форме. Об этом заявил российский политолог Николай Стариков.

В интервью для YouTube-канала «Украина.ру» он подчеркнул, что ждет не соединения Новороссии и РФ. По его мнению, здесь речь должна идти об украинском государстве.

«Я жду объединения Украины и России, в какой-то форме. На мой взгляд, первый шаг — это признание независимости ЛНР и ДНР, о чем есть пункт программы партии «Справедливая Россия — За правду». Я думаю, что это станет первым шагом, но мне очень хотелось бы, чтобы между первым и вторым промежуток был не очень большой, и тогда эта искусственная напряженность уйдет в сторону», — отметил Стариков.

Федеральное агентство новостей /

Он добавил, что точную дату назвать не может. Не существует политиков, которые указывали бы на время реализации своих планов. А все потому, что есть процессы, которым не суждено свершиться.

Ранее автор издания «Страна.ua» Максим Минин заявил, что США и страны НАТО продолжают кормить Украину «завтраками», обещая ей вступление в НАТО. Журналист проанализировал политику Запада в отношении Киева и раскрыл невыполнимое условие, при котором страна действительно может рассчитывать на вступление в Альянс.