Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
22 октября 09:46
09:46
Политика
Украинский политолог предупредил Зеленского о скорой «политической смерти»
09:45
Общество
Международный день защиты мужской нервной системы обсудят в «Патриоте»
09:41
Армия
Генерал ВСУ Романенко пригрозил ВМФ России уничтожением кораблей ракетами Brimstone
09:41
Политика
Политолог Стариков прокомментировал слова Кондолизы Райс о перегибах в расовой политике США
09:32
Политика
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко назвала Грецию глотком свежего воздуха
09:31
Общество
Врач Никулин перечислил основные последствия резкого отказа от алкоголя
09:30
Политика
Песков заявил, что определены дата и место встречи Путина и Вучича
09:28
Общество
Ученые из Барселонского института установили сезонность в распространении коронавируса
09:25
Экономика
Минэнерго: России хватит запасов угля на 350 лет
09:24
Происшествия
Пять человек погибли при взрыве в пороховом цехе под Рязанью
Все новости

Экс-премьер Украины Азаров объяснил, за что его заочно арестовали
Политика
Экс-премьер Украины Азаров объяснил, за что его заочно арестовали
wikipedia.org  /  Toms Norde, Valsts kanceleja

Москва, 22 октября. Бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова обвиняют в государственной измене по предварительному сговору с группой лиц. Политик обсудил это решение Киева.

Вероятно, правительство использовало харьковские договоренности, которые являются сугубо экономическим вопросом. Обвиняемый объяснил, почему именно это дело взяли за основу.

«Прежде всего, давайте отметим, что сейчас в стране Украине разворачивается очень серьезный энергетический кризис. Страна абсолютно не подготовилась к зиме. Не создала запасы газы, не созданы запасы угля, запасов угля вообще катастрофически мало. Не проведены плановые капитальные ремонты. Достаточно серьезно по рейтингу Зеленского ударил офшорный скандал. И вот его пиарщики и он сам ищет темы, которые могли бы как-то отвлечь внимание людей», — отметил политик.

president.gov.ua / Офис Президента Украины

Он добавил, что президент Украины начал искать врага. Нашелся представитель ненавистной ему власти, хотя при том правительстве государство развивалось и имело пиковый ВВП.

«Выходит то, что мы делали для людей — это измена, а то, что делают они — это патриотизм», — резюмировал Азаров.

Ранее эксперт Института стран СНГ Иван Скориков в интервью для ФАН заявил, что отопительный кризис на Украине становится не только реальной опасностью для населения, но и главной темой для политических спекуляций.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Экс-премьер Украины Азаров объяснил, за что его заочно арестовали
украина арест азаров
Комментировать