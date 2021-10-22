Экс-премьер Украины Азаров объяснил, за что его заочно арестовали

Москва, 22 октября. Бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова обвиняют в государственной измене по предварительному сговору с группой лиц. Политик обсудил это решение Киева.

Вероятно, правительство использовало харьковские договоренности, которые являются сугубо экономическим вопросом. Обвиняемый объяснил, почему именно это дело взяли за основу.

«Прежде всего, давайте отметим, что сейчас в стране Украине разворачивается очень серьезный энергетический кризис. Страна абсолютно не подготовилась к зиме. Не создала запасы газы, не созданы запасы угля, запасов угля вообще катастрофически мало. Не проведены плановые капитальные ремонты. Достаточно серьезно по рейтингу Зеленского ударил офшорный скандал. И вот его пиарщики и он сам ищет темы, которые могли бы как-то отвлечь внимание людей», — отметил политик.

president.gov.ua / Офис Президента Украины

Он добавил, что президент Украины начал искать врага. Нашелся представитель ненавистной ему власти, хотя при том правительстве государство развивалось и имело пиковый ВВП.

«Выходит то, что мы делали для людей — это измена, а то, что делают они — это патриотизм», — резюмировал Азаров.

Ранее эксперт Института стран СНГ Иван Скориков в интервью для ФАН заявил, что отопительный кризис на Украине становится не только реальной опасностью для населения, но и главной темой для политических спекуляций.