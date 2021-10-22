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Политолог Ищенко спрогнозировал отношения России и Германии после ухода Меркель
Политика
Политолог Ищенко спрогнозировал отношения России и Германии после ухода Меркель
ИА «Политика Сегодня»  /  Ягудаев Владимир

Москва, 22 октября. Отношения России и Германии будут развиваться и после ухода канцлера ФРГ Ангелы Меркель. Об этом заявил российский политолог Ростислав Ищенко.

Эксперт в интервью для издания «Украина.ру» напомнил, что в момент прихода главы немецкого правительства говорили, что она антироссийский политик. Однако сотрудничество между Москвой и Берлином было плодотворным.

«У Германии есть долгосрочные экономические, политические интересные интересы. Без сотрудничества с Россией она эти интересы реализовать не может. Это сотрудничество может быть более активным, менее активным, более плодотворным, менее плодотворным, но просто закрыться от России и уйти в полную несознанку....Ну, опять-таки, теоретически в этом мире все возможно, но это все равно, что взять и выстрелить себе не в ногу, а сразу в лоб», — подчеркнул политолог.

ФБА «Экономика сегодня» /

Он добавил, что отношения между РФ и ФРГ все равно будут продолжаться. Однако сейчас неизвестно, как все будет, поскольку все зависит от будущей коалиции Германии.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что канцлер Германии Ангела Меркель могла бы еще баллотироваться на текущую должность. Он подчеркнул, что ее уход из политики является добровольным.

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