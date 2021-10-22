Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
22 октября 09:46
09:45
Общество
Международный день защиты мужской нервной системы обсудят в «Патриоте»
09:41
Армия
Генерал ВСУ Романенко пригрозил ВМФ России уничтожением кораблей ракетами Brimstone
09:41
Политика
Политолог Стариков прокомментировал слова Кондолизы Райс о перегибах в расовой политике США
09:32
Политика
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко назвала Грецию глотком свежего воздуха
09:31
Общество
Врач Никулин перечислил основные последствия резкого отказа от алкоголя
09:30
Политика
Песков заявил, что определены дата и место встречи Путина и Вучича
09:28
Общество
Ученые из Барселонского института установили сезонность в распространении коронавируса
09:25
Экономика
Минэнерго: России хватит запасов угля на 350 лет
09:24
Происшествия
Пять человек погибли при взрыве в пороховом цехе под Рязанью
09:24
Происшествия
Травмирование глаза ребенка в новосибирской школе обернулось проверкой прокуратуры
Все новости

Экс-премьер Украины Азаров объяснил, в каком случае может смениться власть в Киеве

  /   Обновлено: 22 октября 2021 09:17
Политика
Экс-премьер Украины Азаров объяснил, в каком случае может смениться власть в Киеве
wikipedia.org  /  Toms Norde, Valsts kanceleja

Москва, 22 октября. Американцы установили на Украине типичный латиноамериканский режим. Вашингтону неважно, кто стоит во главе государства, заявил бывший украинский премьер-министр Николай Азаров.

В интервью для издания «Украина.ру» он подчеркнул, что карательная система находится в руках Белого дома. Это целый список ведомств, находящихся под прямым контролем США.

«Они обязаны выполнять те команды, которые даются им в отношении тех политиков, которые американцы не устраивают», — отметил Азаров.

Федеральное агентство новостей /

Он вспомнил времена фашистской Германии, когда население не могло свергнуть главу государства Адольфа Гитлера. Аналогично ведет себя и нынешняя Украина, которая говорит о войне, хотя с 2015 года действует шаткое, но перемирие. Киев обвиняет во всем «агрессора» Россию, которая до сих пор поставляет газ, дизель, не позволяя случиться коллапсу в соседней стране.

По его мнению, если бы РФ воевала с Украиной, то объявила экономическую и энергетическую блокаду. Нынешний режим в Киеве продержался бы несколько дней.

Ранее крымский историк Алексей Кузнецов рассказал, зачем на Украине опубликовали новый словарь с терминами, которые касаются Республики Крым, жителей Луганской и Донецкой народных республик и даже Крымского моста.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Экс-премьер Украины Азаров объяснил, в каком случае может смениться власть в Киеве
украина азаров диктатура
Комментировать