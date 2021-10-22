Москва, 22 октября. Американцы установили на Украине типичный латиноамериканский режим. Вашингтону неважно, кто стоит во главе государства, заявил бывший украинский премьер-министр Николай Азаров.

В интервью для издания «Украина.ру» он подчеркнул, что карательная система находится в руках Белого дома. Это целый список ведомств, находящихся под прямым контролем США.

«Они обязаны выполнять те команды, которые даются им в отношении тех политиков, которые американцы не устраивают», — отметил Азаров.

Федеральное агентство новостей /

Он вспомнил времена фашистской Германии, когда население не могло свергнуть главу государства Адольфа Гитлера. Аналогично ведет себя и нынешняя Украина, которая говорит о войне, хотя с 2015 года действует шаткое, но перемирие. Киев обвиняет во всем «агрессора» Россию, которая до сих пор поставляет газ, дизель, не позволяя случиться коллапсу в соседней стране.

По его мнению, если бы РФ воевала с Украиной, то объявила экономическую и энергетическую блокаду. Нынешний режим в Киеве продержался бы несколько дней.

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