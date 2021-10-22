Политолог Ищенко: Японии поздно нападать на Россию ради Курил

Москва, 22 октября. Япония упустила момент, когда могла забрать себе «северные территории». Об этом заявил российский политолог Ростислав Ищенко.

В ходе интервью для издания «Украина.ру» у эксперта поинтересовались, сможет ли Япония начать боевые действия против России ради Курильских островов. Кроме того, зрителям стало интересно, станет ли Токио нападать на Китай ради защиты Тайваня.

«Начать они могут все что угодно. Другое дело, что кончится для Японии очень быстро. Даже один Китай с Японией справиться в состоянии. Кроме того, Япония Тайваню ничего не обещала. Вообще, в соответствии с конституцией, она имеет силы самообороны, а не армию. То есть, силы самообороны отличаются тем, что они действуют в пределах японской территории, а Тайвань никак не является японской территорией», — отметил политолог.

ПолитРоссия

Собеседник издания добавил, что против КНР может выступить США, а те, в свою очередь, вынудят вступить в открытое противостояние Токио. Однако в Японии постараются воздержаться.

«Нападать на Россию ради Курил? Поздно уже нападать на Россию ради Курил. Надо было в 1992 или 1993 году нападать, а сейчас уже все. Сейчас, если Япония хочет отдать России Хоккайдо, то это можно сделать совершенно безболезненно. Для этого не надо объявлять войну. Просто попросили. Я думаю, Россия возьмет», — резюмировал Ищенко.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Правительство РФ совместно с властями Сахалинской области должно до 1 августа 2022 года принять поправки, касающиеся льготного режима ведения бизнеса на Курильских островах.