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Клава Кока похвасталась билбордом со своим фото в Нью-Йорке
Шоу-бизнес
Клава Кока похвасталась билбордом со своим фото в Нью-Йорке
instagram.com  /  klavacoca

Москва, 22 октября. Популярная актриса Клава Кока поделилась с поклонниками радостной новостью — у нее сбылась мечта. Портрет певицы висит на главной площади Нью-Йорка.

Знаменитость «прыгает» от радости. Ведь она не могла даже во сне представить, что билборд с ее портретом окажется на Times Square. Радостной новостью она поспешила поделиться с поклонниками.

«Помню, как в 2018-м впервые прилетела в Нью-Йорк, и помню, как залипала на эти светящиеся небоскребы… А сейчас там мое лицо во все здание. Да и по Москве! Нет ничего невозможного!» — написала знаменитость на странице в Instagram.

Артистка поблагодарила приложение Spotify и призналась, что счастлива быть частью команды Equal, которая занимается поддержкой женщин-артисток по всему миру. Поклонники обрадовались и похвалили звезду, которая смогла достичь своей цели.

На днях Клава Кока выпустила новый клип. Артистка в видео танцует в провокационном наряде. Вместе с ней в ролике появилась блогер Ида Галич и известный психолог Юлия Яновская.

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фото соцсети клава кока
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