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Жизнь с мужем-Овном станет для женщины испытанием из-за свободолюбия супруга
Общество
Жизнь с мужем-Овном станет для женщины испытанием из-за свободолюбия супруга
pixabay.com

Москва, 22 октября. Нередки случаи, когда после свадьбы мужчина мечты меняется до неузнаваемости. Однако астрологи считают, что поведение будущего супруга после свадьбы можно узнать заранее благодаря его знаку зодиака.

Овны являются свободолюбивыми личностями, поэтому их спутницам придется мириться с единоличными решениями мужа. Тельцы же после свадьбы укрепляются в своем консерватизме настолько, что даже ремонт для них будет проблемой. Близнецы после получения штамма в паспорте по полной раскрывают свою двойственность, наполняя жизнь жены спонтанностью, передает Пятый канал.

Раки нередко перекладывают всю ответственность на супругу из-за своей несамостоятельности. Пылкий нрав Львов способен склонить их к измене, поэтому их спутницам стоит быть готовыми к этому. Мужчины-Девы после свадьбы становятся похожими на Тельцов, отказываясь принимать чужое мнение. Брак с Весами будет счастливым, только если супруга примет стремление мужа к ярким эмоциям и новым хобби.

Настроение Скорпионов очень изменчиво, поэтому жизнь с ними будет настоящим испытанием. Стрельцы же крайне поставят карьеру на первое место, поэтому им необходима понимающая это супруга. Козероги являются меланхоликами, из-за чего им необходимо личное пространство. Водолеи после брака обычно раскрывают свой ревнивый нрав, а женам Рыб предстоит принять, что их муж крайне не любит спонтанность и постоянно делает различные сюрпризы.

Важным пунктом в отношениях является верность супруга. Астрологи составили топ-3 самых надежных знаков зодиака.

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свадьба знаки зодиака поведение
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