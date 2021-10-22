Застрелянная Алеком Болдуином на съемках оператор Галина Хатчинс выросла в СССР

Санта-Фе, 22 октября. Кинооператор Галина Хатчинс, которую актер Алек Болдуин случайно застрелил на съемках фильма в США, родилась и выросла в СССР.

Согласно информации на ее личном сайте, Хатчинс родом из Украины. Она росла на советской военной базе около полярного круга, окруженная атомными подлодками и оленями.

Ранее стало известно, что в штате Нью-Мексико киногруппа снимала фильм «Ржавчина» с актером Алеком Болудином в главной роли. В какой-то момент огнестрельное оружие, которое использовалось в картине, выстрелило.

Ранения получили двое человек - 42-летний оператор и 48-летний режиссер. Пострадавших госпитализировали в критическом состоянии. Позже Хатчинс скончалась. По предварительным данным, выстрел произвел Алек Болдуин.