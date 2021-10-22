Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
22 октября 08:18
08:18
Общество
Жизнь с мужем-Овном станет для женщины испытанием из-за свободолюбия супруга
08:09
Происшествия
Застрелянная Алеком Болдуином на съемках оператор Галина Хатчинс выросла в СССР
08:07
Политика
Политолог Ищенко вспомнил о попытке НАТО обманом прервать сотрудничество России и Китая
08:04
Политика
Пушков раскритиковал слова Столтенберга о готовности диалога с Россией
08:03
Общество
Потеря веса и аппетита может говорить о раке поджелудочной железы
08:03
Политика
Политолог Ищенко: США пытались уговорить Россию отказаться от Китая
08:02
Общество
Прокуратура Южно-Сахалинска помогла семье получить пригодную для жилья квартиру
08:00
Происшествия
Бастрыкин взял под контроль расследование гибели детей при пожаре под Ростовом
08:00
Шоу-бизнес
Семья актрисы Поплавской переживает потерю второго близкого человека за полгода
08:00
Весь мир
Поколение зумеров не намерено голосовать за Эрдогана и правящую партию Турции
Все новости

Застрелянная Алеком Болдуином на съемках оператор Галина Хатчинс выросла в СССР
Происшествия
Застрелянная Алеком Болдуином на съемках оператор Галина Хатчинс выросла в СССР
pixabay.com  /  pixabay.com

Санта-Фе, 22 октября. Кинооператор Галина Хатчинс, которую актер Алек Болдуин случайно застрелил на съемках фильма в США, родилась и выросла в СССР.

Согласно информации на ее личном сайте, Хатчинс родом из Украины. Она росла на советской военной базе около полярного круга, окруженная атомными подлодками и оленями.

Ранее стало известно, что в штате Нью-Мексико киногруппа снимала фильм «Ржавчина» с актером Алеком Болудином в главной роли. В какой-то момент огнестрельное оружие, которое использовалось в картине, выстрелило.

Ранения получили двое человек - 42-летний оператор и 48-летний режиссер. Пострадавших госпитализировали в критическом состоянии. Позже Хатчинс скончалась. По предварительным данным, выстрел произвел Алек Болдуин.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Застрелянная Алеком Болдуином на съемках оператор Галина Хатчинс выросла в СССР
стрельба алек болдуин хатчинс
Комментировать