Москва, 22 октября. Североатлантический альянс предлагал Украину России, чтобы та отказалась от сотрудничества с Китаем. Об этом заявил российский политолог Ростислав Ищенко.

Эксперт в интервью для издания «Украина.ру» подчеркнул, что согласие Кремля Белый дом тут же слил бы в СМИ, указав, что Москва изначально согласилась это обсуждать. РФ сделала красивый ход.

«Все прекрасно понимают, что НАТО — это Соединенные Штаты, ну никак ни Люксембург, ни Эстония, ни Дания, это Соединенные Штаты. Москва разрывала отношения с НАТО, и тем самым продемонстрировала, в первую очередь Китаю, что никаких переговоров и договоренностей с американцами не будет», — отметил Ищенко.

Новостное агентство «Харьков». / Герман Парло

Он добавил, что Белый дом шантажирует Россию тем, что увеличит военное финансирование Украины. Действовать напрямую в РФ невозможно, там нет таких олигархов и политиков.

Ранее политолог Яков Кедми заявил, что ликвидация миссии России при НАТО «оскорбила» страны коллективного Запада, хотя на самом деле решение МИД РФ объясняется одной еврейской народной мудростью.