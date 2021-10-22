Пушков раскритиковал слова Столтенберга о готовности диалога с Россией

Москва, 22 октября. Сенатор Алексей Пушков заявил, что за словами генсека НАТО Йенса Столтенберга о готовности строить диалог с Россией «не стоит ничего». Такие речи мы слышим долгие годы, пояснил политик.

Ранее Столтенберг заявил о готовности альянса к контактам с Россией. Он подчеркнул, что НАТО осознают все связанные с диалогом трудности, но все еще стремятся наладить отношения с Российской Федерацией.

«Не иначе, как именно ради этого альянс вел словесную войну против России, обрубал все контакты и угробил Совет Россия-НАТО», — заметил Пушков в своем Twitter.

Одновременно с этим чуть ранее альянс отозвал аккредитацию у восьми сотрудников представительства России при альянсе и сократил число аккредитаций для России до десяти. Российское постпредство при НАТО также приостанавливает работу с 1 ноября или чуть позже, поскольку в нем больше нет необходимости.

Накануне вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев заявил, что Москва готова общаться с альянсом, но лишь при условии диалога на равных. Пока что НАТО пытаются говорить свысока.